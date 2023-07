Cherbourg. Quai Alexandre III : l'incontournable portique de signalisation va disparaître

Si vous voulez le voir une dernière fois, dépêchez-vous ! L'entreprise Colas va procéder dans la nuit du lundi 31 juillet au mardi 1er août au démontage du portique de signalisation routière situé quai Alexandre III à Cherbourg. Cette opération est menée dans le cadre des travaux de création du Bus nouvelle génération (BNG).

Interdiction de circuler dans le secteur

Pendant l'intervention, et pour la sécurité des usagers, le quai sera fermé à la circulation, entre l'avenue Delaville et le carrefour de la gare, de 20 heures à 6 heures. Une déviation de la circulation sera mise en place. Le stationnement le long des résidences ne sera pas autorisé, mais la circulation des piétons sera toujours possible.