Cherbourg. Travaux près de la gare : pourquoi ce secteur est-il à éviter jusqu'à fin juillet ?

Des bouchons importants sont de nouveau constatés à Cherbourg. En effet, les travaux du Bus nouvelle génération (BNG) ont franchi lundi 17 juillet une nouvelle étape, avec la réalisation des revêtements définitifs du carrefour de la gare. Ce chantier se déroule jusqu'au vendredi 28 juillet, de journée comme de nuit. Le secteur est donc à éviter, sous peine de rester bloqué pendant plus d'une heure dans les embouteillages.

Des déviations ont été mises en place mais de gros bouchons sont constatés.

Le tunnel entre Tourlaville et Équeurdreville fermé

La circulation est modifiée et des déviations sont mises en place, annonce l'Agglo du Cotentin. Pour les véhicules venant de Tourlaville, il n'est clairement pas possible de passer devant la gare. De plus, le tunnel est fermé dans le sens est - ouest de Tourlaville vers Équeurdreville-Haineville durant cette période de travaux. En résumé, il est préférable de contourner la ville par les hauteurs.

• Lire aussi. Cherbourg. Incendie, accident, travaux : début de semaine compliqué pour les automobilistes

Les automobilistes pourront, en fonction de l'avancement du chantier, soit emprunter l'avenue Millet, soit suivre la déviation par le quai de l'entrepôt, le pont tournant et le quai Alexandre III. Une fois ces travaux réalisés, la circulation dans le secteur de la gare aura sa configuration définitive. Les revêtements définitifs des voies dédiées BNG seront réalisés à l'automne.

Les perturbations la nuit près de la gare

Certaines voies de circulation sont fermées à la circulation de 20 heures à 6 heures :

- Du mardi 18 au mercredi 19 juillet : modification de circulation sur la rue des Tanneries au niveau de l'avenue de Plymouth ; sur le boulevard Mendès-France dans le sens ouest - est depuis l'intersection du boulevard Schuman et sur l'avenue Millet (sud).

- Du mercredi 19 au jeudi 20 juillet puis du jeudi 20 au vendredi 21 juillet : modification de circulation sur la rue des Tanneries au niveau de l'avenue de Plymouth et sur l'avenue Millet (sud).

- Du lundi 24 au mardi 25 juillet : modification de circulation sur la rue des Tanneries au niveau de l'avenue de Plymouth et sur le boulevard Mendès-France dans le sens ouest - est depuis l'intersection du boulevard Schuman.

- Du mardi 25 au mercredi 26 juillet : modification de circulation sur le quai Alexandre III au niveau du carrefour de la gare ; sur l'avenue Millet (nord et sud) et sur la rue des Tanneries.

- Du mercredi 26 au jeudi 27 juillet : modification de circulation sur l'avenue Millet (nord).