Cherbourg. Incendie, accident, travaux : début de semaine compliqué pour les automobilistes

La matinée a été très compliquée pour de nombreux automobilistes lundi 17 juillet, à Cherbourg. La circulation a été perturbée à deux reprises dans le centre-ville. D'abord, de 9 h 35 à 10 h 30 place Napoléon, les pompiers et les policiers ont été engagés pour un départ de feu dans un local adjacent à une agence immobilière située rue François Lavieille. Il n'était plus possible de circuler pendant presque une heure dans ce secteur.

Un accident boulevard Mendès-France

Puis, environ un quart d'heure plus tard, les secours ont été envoyés boulevard Mendès-France pour une collision entre une ambulance privée et une voiture. Un blessé léger est à déplorer. Des perturbations ont été constatées jusqu'à la mi-journée. Ajoutez à ces deux incidents la poursuite des travaux du Bus nouvelle génération (BNG).