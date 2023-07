Loisirs. Orne : que faire en famille quand il pleut ?

La fin du mois de juillet a été particulièrement pluvieuse en Normandie, mais pour autant, le département de l'Orne offre une multitude d'activités à faire en famille.

Visiter le Haras du Pin

Créé en 1715 sous Louis XIV et considéré comme l'un des plus anciens haras nationaux de France, l'objectif du Haras du Pin était de promouvoir l'élevage équin dans le pays. Depuis, il accueille nombre d'événements équestres prestigieux, de compétitions, de spectacles équestres et des rassemblements de passionnés de chevaux et d'amateurs d'équitation.

En plus de son rôle d'élevage, le haras propose des visites guidées pour le grand public, offrant aux visiteurs l'occasion de découvrir l'histoire et les traditions liées aux chevaux en France : travail du cuir, balades, visites du château… Les possibilités sont nombreuses !

Explorer les musées du département

Si vous avez déjà visité l'incontournable musée des Beaux-Arts et de la Dentelle d'Alençon, on vous conseille le musée du Vélo et le musée du camembert à Vimoutiers pour être incollable sur le célèbre fromage.

Découvrir la gastronomie locale

Pour faire le plein de produits locaux, direction le marché couvert de Flers, récemment restauré, celui de Mortagne-au-Perche ou de L'Aigle ou encore la halle au Blé d'Alençon.

Emmener les enfants au centre aquatique

Envie de vous baigner même sous la grisaille ? Dans l'Orne, plusieurs centres aquatiques proposent des espaces piscine mais aussi des jeux pour enfants : à Cap'Orne, à L'Aigle, il y a même un bowling. Jetez aussi un coup d'œil du côté de Capfl'O, le centre aquatique de Flers qui dispose d'un spa et d'espaces pour toute la famille, dont une boule à vagues.