À découvrir. Un week-end au bord des lacs, à la base de loisirs de Léry-Poses

Proche de Rouen et d'Évreux, la base de loisirs de Léry-Poses est un lieu parfait pour s'amuser, se détendre ou pratiquer un sport. Nichée dans un parc de 1 300 hectares, elle est construite autour de trois étendues d'eau. Le lac des Deux amants, le plus vaste, propose de nombreuses activités : location de pédalo et de canoë-kayak, téléski nautique, terrains de volleyball et de pétanque, minigolf, plages surveillées ou encore escalade, tandis que le lac du Mesnil est tourné sur la pratique sportive plus que sur la pratique loisir.

Des animaux de toutes sortes

Enfin, il y a la réserve ornithologique de la Grande Noë, un espace naturel préservé, où il est possible d'admirer les milliers d'oiseaux sauvages qui peuplent l'étang.

Le site compte aussi la présence du parc animalier Biotropica. Un voyage au cœur de la forêt tropicale, dans une serre couverte de 5 000 m², qui abrite singes, perroquets, piranhas et autres espèces. À l'extérieur, différents parcours emmènent à la rencontre des pandas roux, des kangourous, des manchots…