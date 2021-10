Petite structure indépendante et locale, l'Autobus Samusocial est une association qui agit sur le quotidien des personnes de la rue, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, dans la ville de Rouen et son agglomération. En plus de ces maraudes où de nombreux bénévoles participent, l'Autobus Samusocial effectue une mission de sensibilisation au sein des écoles de la région.