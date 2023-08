À découvrir dans le sud-Manche. Boire un verre presque les pieds dans le sable

Le sud-Manche est bien connu pour ses panoramas exceptionnels. Si le Mont Saint-Michel vient immédiatement à l'esprit, cette partie du département regorge de points de vue splendides sur la mer et de paysages incomparables. Restons toutefois près de la Manche pour s'offrir un moment de détente les pieds dans l'eau. Notre sélection saura vous proposer des ambiances diverses et convenant à tous.

Trois atmosphères

variées et prisées

Que vous soyez en famille ou entre amis, rien de tel que la Paillotte de Carolles pour se détendre et profiter d'une fin de soirée rythmée. Entre snacks, boissons variées et musique, elle saura vous procurer un moment de détente directement face à la mer. Du côté de Saint-Pair-sur-Mer, le Comptoir Joa se destine aux amateurs de gastronomie locale et dispose d'une large carte de cocktails. Enfin, besoin d'un retour aux sources ? Le Bar et vous, de Dragey-Ronthon, est un bar associatif qui propose des concerts régulièrement. Alors, qu'allez-vous choisir ?