Falaise. Le musée des automates, un retour dans le Paris des années 20

Le musée des automates reconstitue les vitrines des grands magasins parisiens des années 1920 à 1960. Les scènes sont animées par plusieurs dizaines d'automates, dans un univers citadin aux touches féeriques. Au total, 300 automates s'animent dans le Paris d'antan, au cœur d'une mise en scène qui mêle décors, sons et lumières aux fascinantes machines. Une salle de projection présente une vidéo sur l'histoire des automates, et un belvédère permet d'admirer de haut les quatorze vitrines et les dix scènes du musée. Jusqu'au mercredi 23 août, le musée accueille également une exposition et des ateliers pédagogiques autour des robots. Sur réservation, vous pouvez manipuler et programmer les différents robots de l'association Educabot.

Pratique. Falaise, boulevard de la Libération. Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h, les samedis et dimanches 10 h-12 h 30 et 13 h 30-18 h. Adulte 8 €, enfant (4 -12 ans) 6 €.