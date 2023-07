Sud-Manche. La camionnette percute un poteau et un muret : six enfants emmenés à l'hôpital

Le conducteur d'une camionnette avec à son bord sept enfants a été victime d'une sortie de route pour une raison indéterminée dimanche 16 juillet, vers 12 heures, à Carolles.

Des jeunes âgés entre 9 et 12 ans

Le véhicule se trouvait sur la route de la plage et a percuté un poteau téléphonique avant de terminer sa course contre un muret de clôture. Six jeunes âgés de 9 à 12 ans, blessés très légèrement, ont été transportés vers les hôpitaux d'Avranches et de Granville. Le conducteur n'a pas été blessé. L'intervention a mobilisé au moins dix sapeurs-pompiers en provenance des casernes de Granville et de Sartilly.

Plus tard dans la journée, vers 14 heures, rue de la Vire à Canisy, un conducteur âgé de 20 ans a été légèrement blessé après avoir fait des tonneaux avec son véhicule. La victime a été transportée à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô.