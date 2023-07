Incendie dans l'Eure. Près de 200 sapeurs-pompiers luttent contre les flammes

Dès la mi-journée, ce vendredi 7 juillet a été très sportif pour les pompiers de l'Eure. Ils ont dû lutter contre sept feux d'espaces naturels et agricoles sur les communes de Juignettes, Selles, Mélicourt, Gasny, Saint Germain la Campagne, Ailly et Le Tronquay. Pour ce faire, 186 soldats du feu étaient mobilisés, avec le renfort également de pompiers de l'Orne et du Calvados.

La superficie totale de l'incendie se chiffre à 56 hectares d'herbe, de récolte et de chaume brûlé. Cependant, grâce à la sécurisation des lieux par les pompiers, mais aussi de l'aide apportée par les agriculteurs, six maisons ont été préservées des flammes.