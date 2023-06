Le Havre. Deux hommes volent un caddie rempli de cosmétiques et sont interpellés

Jeudi 22 juin aux alentours de 15 h 10, deux hommes de 29 et 26 ans ont été interpellés par la police pour avoir tenté de voler un caddie rempli de produits cosmétiques d'une pharmacie du centre commercial Grand Cap au Havre.

17 faits similaires ont été recensés par la police

Avant l'interpellation des deux hommes originaire de Roumanie, l'agent de sécurité et le responsable de la pharmacie ont fait appel aux services de police. En arrivant sur place, les forces de l'ordre apprennent que les pharmaciens "ont connaissance de faits récurrents de vols de produits dans le Grand Ouest de cosmétiques exposés dans les pharmacies". Les enquêteurs de la sûreté urbaine du Havre effectuent alors d'autres recherches et retrouvent 17 faits similaires.

Des vols commis entre février et juin

Jeudi 22 au matin, une pharmacie de Dieppe a connu le même sort que celle du centre commercial havrais. En février, des vols de cosmétiques dans des pharmacies ont aussi été commis à Évreux, en mai, dans une autre à Ham dans la Somme, à Saint-Quentin et en juin à Tourville-la-Rivière, à Orléans, Beauvais, Bernay et Saint-Just-en-Chaussée dans l'Oise. Selon la police, ce qui intéressait les voleurs était "essentiellement des produits cosmétiques de marque". Chaque fait correspondait entre 400 et 4 000 euros de préjudice. Une enquête a permis de mettre en cause les deux hommes de 29 et 25 ans.

Un véhicule plein retrouvé

Le véhicule avec lequel les deux auteurs de vols se déplaçaient a été retrouvé par les forces de l'ordre. À l'intérieur des produits de pharmacie ont été trouvés et ont ensuite été déférés. L'homme de 25 ans a été condamné à 12 mois de prison et est sorti d'un sursis et laissé libre et celui de 29 ans, a été condamné à 18 mois dont 12 mois avec sursis avec un maintien en détention.