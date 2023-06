Lisieux. Un médecin menacé de mort, une plainte déposée

"Inadmissible", introduit le maire de Lisieux Sébastien Leclerc. Jeudi 22 juin, un homme avait rendez-vous avec un médecin à l'antenne du pôle de santé Paul Dubois, dans le quartier Hauteville. En désaccord avec les décisions de ce dernier et "mécontent de la non-délivrance de l'ordonnance", l'homme a proféré des menaces de mort à l'encontre du professionnel de santé.

Plainte et bannissement

"À l'issue de ces faits graves ayant entraîné un dépôt de plainte, je me vois contraint de ne plus vous compter parmi la patientèle du centre de santé Paul Dubois et vous fais adresser par plis séparés votre dossier médical", écrit ainsi Sébastien Leclerc dans une lettre adressée à la personne en question, dont le "comportement inadapté" a déjà été signalé par d'autres soignants.

Un comportement qui fait grincer des dents l'ancien député, qui demande "un peu de respect !".