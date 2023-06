Saint-Lô. Fête des familles 2023 au Haras national : découvrez le programme des animations

Cette Fête des familles, en partenariat avec Tendance Ouest, est un grand événement gratuit pour les enfants, les parents, les grands-parents et toutes les familles autour du partage, de l'échange.

Au programme dimanche 2 juillet, au Haras national de Saint-Lô : des jeux (jeux en bois, structure gonflable, pony-games…), des animations (spectacle musical avec le groupe Olifan, parcours tyrolienne, balades à poney, sculpture sur ballons, atelier maquillage, ateliers théâtre, activités manuelles…) et des stands d'informations proposés par les associations familiales, parentales et partenaires qui agissent au quotidien pour les parents et les personnes vulnérables. Ce sera l'occasion de découvrir les nombreuses activités et dispositifs à destination des familles.

Cette nouvelle édition sera placée sous le thème la parentalité, de la solidarité, de l'inclusion et de l'environnement.

Découvrez le programme complet des animations en cliquant ici.

Dimanche 2 juillet au Haras de Saint-Lô. 437 rue Maréchal-Juin. De 10 h 30 à 17 h 30. Entrée libre, goûter offert aux enfants. Animations gratuites. Restauration sur place. Renseignements : UDAF de la Manche. Tél : 02 33 57 92 25 – mail : contact@udaf50.fr - udaf50.fr.