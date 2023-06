Pays de Bray. Collision entre une voiture et une moto, une femme grièvement blessée

Une moto et une voiture se sont percutées, dimanche 25 juin vers 18 h 30, route de Paris à Bully près de Neufchâtel-en-Bray. La passagère de la moto, 65 ans, a été grièvement blessée et transportée par l'hélicoptère Viking76 en urgence absolue vers le CHU de Rouen. Le pilote du deux-roues, 67 ans, plus légèrement touché a été lui aussi transporté vers le CHU de Rouen. Les deux personnes présentes dans la voiture (un homme de 19 ans et une adolescente de 17 ans) sont indemnes.

L'intervention a mobilisé onze sapeurs-pompiers et une équipe du Samu. L'axe a été coupé à la circulation le temps de l'intervention des secours.