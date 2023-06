Manche. Cinq opérations de secours en mer menées en un après-midi

Une forte activité ce dimanche 25 juin, pour les sauveteurs de la SNSM et les sapeurs-pompiers de la Manche.

Une première opération de secours s'est déroulée sur la plage de Ravenoville, vers 13 h 30 : une adolescente de 16 ans et une fillette âgée de 10 ans se sont retrouvées emportées par le courant, elles ont été ramenées sur la plage par un témoin. Prises en charge par les secours, blessées légèrement, elles ont été transportées à l'hôpital de Cherbourg. Moins d'une heure plus tard, à Granville, cale de Hacqueville, une femme de 47 ans, sur son kayak à la dérive, a été récupérée par la SNSM et transportée à l'hôpital de la ville.

Peu avant 17 heures, un homme de 77 ans a été secouru de la noyade au niveau du havre de la Vanlée, à Bréhal, il a été transporté vers l'hôpital de Granville. Vers 17 h 15, un homme de 53 ans, victime d'un accident de plongée dans le port Chantereyne de Cherbourg, a été pris en charge par les secours et évacué par l'hélicoptère de la Marine vers le CHU de Brest.

Puis, à Sainte-Marie-du-Mont sur la plage d'Utah Beach, des recherches en mer ont démarré vers 15 h 30 à la suite de la découverte de deux bouées qui dérivaient au large. Les sapeurs-pompiers ont levé leur dispositif peu avant 18 heures, et les recherches se sont poursuivies par les sauveteurs de la SNSM.