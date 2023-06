Près de Bayeux. Un motard sans permis arrêté à 150 km/h au lieu de 110

Carton rouge pour ce motard ! Vendredi 23 juin, les gendarmes du Calvados ont arrêté une moto qui circulait à 150 km/h au lieu de 110 à hauteur de Saint-Loup-Hors, près de Bayeux, sur la RN13 dans le sens Cherbourg - Caen.

Sans permis ni assurance

Le pilote de 26 ans avait une passagère derrière lui. Lors du contrôle, il s'est avéré que le jeune homme était déjà connu des services de gendarmerie. Il avait déjà fait l'objet de deux procédures pour conduite sous stupéfiants. Le nouveau dépistage s'est révélé une fois encore positif au cannabis pour en avoir consommé la veille.

De plus, le motard circulait sans permis de conduire et sans assurance. La moto lui était "prêtée" par un ami. Conséquence : l'homme va faire l'objet de nouvelles poursuites judiciaires. La moto, elle, a quitté les lieux sur une dépanneuse et reste immobilisée pendant sept jours.

Depuis le début de l'année 2023, la gendarmerie du Calvados déploré 19 accidents corporels impliquant des deux-roues. Les motards représentent près de la moitié des tués sur les routes du département.