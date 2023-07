Notre-Dame-de-Bliquetuit. Suivre la route des fruits, au fil des vergers normands

L'arboriculture est une culture ancestrale. Les moines de l'abbaye de Jumièges ont commencé par cultiver la vigne dès le VIIe siècle. À partir du XVIIe siècle, les religieux remplacent les ceps par des pommiers et des poiriers.

Vente de fruits à la barrière

Désormais, des cerisiers, des pruniers, des groseilliers, des fraisiers, des framboisiers ou encore des cassissiers se développent aussi le long de la route des fruits. Cette balade de 62 km offre des couleurs, des saveurs et des senteurs particulières au cœur de la nature. Le circuit balisé relie la commune de Duclair et la Maison du parc à Notre-Dame-de-Bliquetuit, en passant de part et d'autre de la Seine, notamment par Jumièges et Anneville-Ambourville.

Quand ils ne sont pas sur les marchés locaux, de nombreux arboriculteurs vendent en été leurs fruits à la barrière ou en magasin sur leur lieu de production. Il est impossible de les manquer en suivant les vergers.

Sur la route des fruits, de nombreux arboriculteurs proposent de la vente à la barrière. - Rouen Tourisme