Le saut, la course d'endurance, la course de haies ou encore le lancer de vortex seront les épreuves que vont devoir affronter les élèves d'écoles primaires, lors de cette 8e édition des "Mini-athlons", organisés par la communauté d'agglomération (CREA). Ces épreuves se dérouleront le jeudi 26 et vendredi 27 mai, de 9h à 16h, sur le terrain des Hauts Vents, à Saint-Pierre-lès-Elbeuf.