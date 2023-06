Seine-Maritime. Le Département teste un bus de services publics dans la vallée de la Bresle

Il s'agit d'aller à la rencontre des habitants qui sont éloignés des services publics. Jeudi 22 juin, en séance plénière, les élus du Département de Seine-Maritime votent la création de bus de services publics. Une expérimentation qui sera lancée dans la vallée de la Bresle, depuis Aumale jusqu'au Tréport, à partir du mois de décembre.

Dans ce bus, trois agents du Département seront présents : un travailleur social, un secrétaire médico-social et un conseiller numérique. "L'objectif est d'éviter les trous dans la raquette, d'aller vers ceux qui passeraient sous les échos radars", indique Bertrand Bellanger, le président du Département de Seine-Maritime. Comprenez les personnes les plus en difficultés, qui ne font pas forcément appel aux prestations auxquelles elles peuvent avoir droit de la part du Département. "Ce sont tous les dispositifs qui relèvent des solidarités humaines, sur l'autonomie, sur les personnes âgées, sur l'enfance, puisque nous proposons un suivi pour les 1 000 premiers jours de l'enfant", poursuit l'élu. Il s'agit, en somme, d'instaurer un premier contact.

La vallée de la Bresle, au cœur des difficultés

La vallée de la Bresle a été choisie pour cette expérimentation en raison de son caractère rural. Plus de la moitié des communes ont entre 100 et 500 habitants, ce qui cause des problèmes de mobilité. De plus, la population y est plutôt âgée, avec un habitant sur cinq âgé de plus de 65 ans, et le revenu médian des habitants y est aussi inférieur de 100 € par rapport au revenu médian seinomarin. "C'est la partie de notre département qui souffre le plus", insiste Bertrand Bellanger.

Cette politique d'aller à la rencontre des habitants a déjà été mise en place pendant la crise sanitaire, avec des Vaccinobus du Département qui allaient dans les villages pour proposer le vaccin dans la ruralité.

L'expérimentation doit commencer au mois de décembre. Un bilan sera dressé à l'été 2024, pour envisager une généralisation du dispositif.