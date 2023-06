Caen. Un Louis d'or vendu aux enchères

Jeudi 22 juin, Caen enchères organise une nouvelle vente à l'Hôtel des ventes de Caen. Des pièces de monnaies de différentes époques sont mises en vente : Antiquités, Moyen-Âge, Temps modernes...

Certaines pièces antiques sont estimés entre 15 et 20 euros. Une monnaie de Louis XVI, la plus chère de cette vente de pièces, est estimée, entre 2 800 et 3 000 euros. Des bijoux sont également mis à la vente ce jour-là.

La vente commence à 14 heures.