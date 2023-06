Hérouville-Saint-Clair. Un job dating autour d'une partie de jeux vidéo

Et si c'était manette en main, ou clavier souris pour certains, que vous décrochiez votre prochain job ? C'est en tout cas l'ambition de quelques jeunes s'étant déplacés au Pôle Animation et Jeunesse d'Hérouville-Saint-Clair mardi 20 juin pour participer à la première édition du Play2work. Le principe est simple, des recruteurs issus de onze entreprises discutent avec des jeunes âgés de 16 à 25 ans autour d'une partie de jeu vidéo. Un concept étonnant, mais qui a du sens.

Compétition ou pas ?

"C'est avant tout faire connaissance, découvrir la personne, témoigne Ambroise Carrière, de la société Belle Écoute. Et puis à travers le côté plus convivial, on peut voir s'il y a des choses qui nous font dire 'on va aller plus loin'." Manette de Switch en main, il subit les foudres de Sami Mesnil, plus habituée que lui aux combats de Super Smash Bros. "Grosse surprise cette journée jeux vidéo. Et puis, si on peut rencontrer des employeurs, eh bien pourquoi pas !", s'exclame-t-elle.

Derrière cette démarche, l'esprit de compétition n'est pas primordial, en principe ! "Si la personne nous bat, on sera vexé, et donc on ne la recrute pas. Et si elle perd, cela veut donc dire qu'elle n'est pas assez performante", ironise Ambroise Carrière. Battu sur Rocket League par Corentin Fontaine, Julien Landais, directeur du McDonald's de Ouistreham, a lui la défaite plus difficile. "Il a gagné, il était très fort d'ailleurs ! Même si je suis compétiteur, ça permet une première approche, c'est sympa", grince-t-il.

De vraies perspectives

Conscient de son besoin de recruter alors que la période estivale approche à grands pas, il affirmait "espérer trouver trois ou quatre jeunes", durant la journée. Et s'il ne signera pas un contrat à l'issue d'une partie de jeux vidéo, il est catégorique :"Oui, on peut sortir d'ici et avoir une offre, ou du moins être dans une démarche puisqu'il faudra tout de même passer ensuite un entretien un peu plus formel." L'avenir nous dira donc si Julien Landais trouvera son bonheur parmi les jeunes présents, mais une chose est sûre, l'expérience du job dating est bien plus agréable pour ce recruteur dans ces conditions.