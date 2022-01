Immobilier : un zeste de relance ?

Son histoire est celle de nombreux couples : un divorce et la recherche d'un nouveau 'chez soi”. 'Je disposais en 2007 de140 000 euros pour acheter un appartement. Je voulais un F3 et assez central”. Mais à l'époque, les prix à la vente sont à leur zénith. Anne-Marie Viel a à peine de quoi acheter un F2 et plutôt loin du centre ville. Elle choisie donc de retourner sur la terre de son enfance, dans la Manche, où l'immobilier est plus accessible. 'Je louais un grand pavillon avec quatre chambres et un jardin pour 550 euros par mois près de Saint-Lô. A Caen, j'aurais louer un F2 pour ce prix là”.



La taxe foncière en cause ?

Deux années passent et une crise avec. L’immobilier plonge. Anne-Marie Viel décide de reprendre ses recherches sur Caen. “La différence était visible. Avec le même budget, j’avais enfin de quoi avoir un F3”. Elle écume alors les petites annonces, se rend dans une quinzaine d’agences. Au final, elle visitera 35 appartements avant de trouver celui qui lui convient. “Il n’y avait que des biens vieillots sur le marché. Encore maintenant, ceux qui ne sont pas dans l’obligation de vendre ne le font pas. Résultat : il y a peu de renouvellement de l’offre”. Jean-Claude Delbeke, associé à l’agence Lys Immobilier confirme : “Les vendeurs font peu de concessions sur les prix et les acheteurs veulent acheter très bas. Sans marge de négociation des deux côtés, cela bloque les transactions”, explique t-il. Depuis quelques semaines, l’agent immobilier note tout de même de légères améliorations. “Il y a une apparence de relance. C’est un peu plus facile d’obtenir des financements des banques”. “Les taux d’emprunt sont plus intéressants”, assure Maître Violeau, notaire à Caen. Au cabinet Mozes, on confirme la tendance. “Il y a plus de demandes. C’est aussi l’effet rentrée”. Pour autant, tout ne se vend pas. Jean-Claude Delbeke a depuis 2007 dans ses offres une maison rue d’Alsace. “Son prix d’origine : 350 000 euros”. Aujourd’hui, elle est à 300 000 euros. Malgré la baisse, rien n’y fait. “C’est une maison des années 70. C’est le type de produit qui souffre le plus. Aujourd’hui, les gens veulent du pavillon tout neuf ou du tout ancien.”. Depuis quelques semaines, un autre élément vient changer la donne dans les transactions immobilières. C’est l’augmentation du taux de la taxe foncière de 6,5%. “C’est un problème. J’ai un appartement F4 de 100m2 dans le Vaugueux estimé à 200 000 euros. L’an dernier, sa taxe foncière était de 1160 euros. Cette année, elle sera de 2500 euros”. A cela, en charge fixe, il faut aussi ajouter les frais d’entretien de l’immeuble, les frais de syndic, la taxe d’habitation “J’ai calculé pour cet appartement, il y aura sur dix mois, 700 euros mensuels de charge générale.” De quoi décourager les éventuels acquéreurs... La relance de l’immobilier à Caen , ce n’est donc peut-être pas tout à fait pour maintenant.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire