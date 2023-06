Football (D1 Féminine). Romain Djoubri, nouvel entraîneur du Havre AC

Ça bouge sur le banc du Havre Athletic Club. Les féminines du club doyen, qui évoluent en D1, le plus haut niveau français, seront entraînées par Romain Djoubri pour la saison 2023-2024.

Romain Djoubri pour succéder à Frédéric Gonçalves

Le coach arrive de Oissel, près de Rouen (et évolue en nationale 3), est passé également par le FC Rouen (où il a managé à peu près tous les échelons, de l'école de foot à l'équipe première). C'est sa première expérience en équipe féminine.

"Les objectifs sportifs ont été atteints mais on a envie d'aller un peu plus loin encore que cette 8e place, de bâtir une équipe un peu plus compétitive. Pour les 2 prochaines saisons, il s'agira d'accrocher la première partie de tableau" a détaillé Laure Lepailleur, manageuse du Hac féminin.

"Je vois qu'il y a un vrai projet avec de vraies valeurs humaines", a appuyé Romain Djoubri, qui a assuré être "très ambitieux avec beaucoup d'humilité".

Il succède à Frédéric Gonçalves, qui était en fin de contrat après deux saisons passées chez les Ciel & Marine. Après une accession en D1 inattendue la saison passée, l'entraîneur et son groupe sont parvenus à se maintenir à quatre journées de la fin du championnat, terminant à la huitième place. Une performance inédite depuis cinq ans pour un promu.

Durant la saison 2022-2023, les Havraises ont su créer un groupe solidaire et résilient, malgré une dizaine d'arrivées estivales, notamment de joueuses en provenance de la D2. Le match nul arraché face au Paris-Saint-Germain (2-2), l'un des ogres du championnat, les avait propulsées comme révélation surprise du championnat.

Plus de moyens pour l'équipe féminine

Côté effectif, le HAC a déjà annoncé l'arrivée de Mickaëlla Cardia, attaquante des Girondins de Bordeaux, également passée par l'Olympique de Marseille. La défenseure Romane Enguehard prolonge avec le HAC jusqu'en 2025.

Le staff, 100% dédié à l'équipe féminine, sera présenté prochainement. Le club augmente ses moyens en la matière : le recrutement de six à huit joueuses est attendu, annonce Laure Lepailleur, "avec le souci d'avoir une articulation entre joueuses expérimentées et joueuses à fort potentiel". La reprise de l'entraînement est prévue le 24 juillet avant la rentrée du championnat mi septembre.