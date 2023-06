Rouen. Un parcours 100 % fun aux Bulky Games, en partenariat avec Tendance Ouest

Depuis 2018, les Bulky Games se sont imposés comme LE rendez-vous sportif et ludique en Europe. Au total, plus de 220 000 participants ont déjà pris part à la course. L'événement est ouvert à tous à partir de 16 ans.

Nul besoin d'être un triathlète pour venir à bout du parcours ! Pas de compétition, pas de classement entre participants. La seule chose qui compte: franchir la ligne d'arrivée en s'étant amusé comme un enfant.

Des nouveautés sont proposées pour cette édition du samedi 16 septembre à la base de loisirs de Jumièges. Après trois éditions à succès en 2019, 2021 et 2022, les Bulky Games reviennent gonflés à bloc et se dérouleront pour la première fois un samedi. Et, pour accueillir les 5 km de parcours et les 12 obstacles géants de cette course folle à Jumièges, aucun espace n'a été laissé hasard ! Les participants auront ainsi l'occasion de découvrir la base de loisirs sous un autre angle, sillonnant ses sentiers et ses alentours d'où les concurrents s'élanceront avant, 5km de fun plus tard, d'y franchir la ligne d'arrivée. Les participants auront aussi l'occasion de découvrir deux nouvelles structures gonflables : de quoi ravir les fans de la première heure.

Les inscriptions viennent d'ouvrir, rendez-vous vite sur le site officiel Bulky Games. Un événement en partenariat avec Tendance Ouest.