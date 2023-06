Sud-Manche. Cinq blessés dont un grave dans une collision entre trois voitures

Cinq personnes ont été blessées, dont une grièvement, une femme de 93 ans, après une collision entre trois voitures impliquant sept personnes. L'accident s'est produit un peu après 18 heures mercredi 14 juin à Crollon, sur la route départementale 40, dans le sud-Manche.

Quatre autres personnes ont été blessées plus légèrement : deux femmes âgées de 64 et 42 ans et deux hommes âgés de 71 ans et 24 ans. Toutes les victimes ont été évacuées vers le centre hospitalier d'Avranches.

Quinze sapeurs-pompiers ont été engagés sur cet accident de la route.