Seine-Maritime. Deux jeunes grièvement blessés après un accident de motocross

Un terrible accident s'est produit, mercredi 14 juin peu avant 19 heures, route de Lindebeuf à Imbleville, entre Doudeville et Tôtes. Deux motocross se sont percutées. Les pilotes étaient jeunes, un adolescent de 14 ans et un garçon de 9 ans. Les deux victimes polytraumatisées ont été rapidement prises en charge par les pompiers et des équipes du Smur. L'adolescent de 14 ans, en urgence absolue, a été transporté par l'hélicoptère Dragon 76 vers le CHU de Caen. Le jeune de 9 ans, également en urgence absolue, a lui été transporté par l'hélicoptère Viking 76 vers le CHU de Rouen.