Port-Jérôme-sur-Seine. Expérimentation : la RD81 passe en simple deux voies

Le Département de Seine-Maritime mène une expérimentation sur la RD81, à Port-Jérôme-sur-Seine. L'axe permet de desservir la zone industrielle et pétrochimique entre Gravenchon et Lillebonne. Pendant une durée de six mois, depuis le lundi 12 juin, la circulation entre la RD110 et la RD173 est réduite à deux voies, soit une voie dans chaque sens de circulation. Le marquage au sol est en cours (il doit durer une dizaine de jours).

L'expérimentation doit permettre d'observer les éventuelles incidences sur la circulation. Si cette réduction de voies ne provoque pas trop de bouchons, il s'agit à terme de créer une piste cyclable.