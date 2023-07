Elbeuf. L'histoire drapière se dévoile dans l'ancienne usine Blin et Blin

L'usine de textile Blin et Blin est née en 1827 à Bischwiller, en Alsace. Fuyant l'annexion de la région par l'Allemagne en 1871, l'entreprise familiale s'est installée et développée à Elbeuf. Avec une usine mécanisée et moderne, son ascension est rapide. En 1890, une annexe est construite pour abriter les ateliers de mélange de la laine, d'échardonnage, d'encollage, d'ourdissage et de tissage. Trente ans plus tard, l'industrie Blin et Blin occupe une surface de près de 100 000 m2 et compte plus de 2 000 employés. La crise du textile dans les années 1970 oblige l'entreprise à déposer le bilan en 1975.

Les établissements Blin et Blin d'Elbeuf se visitent du mardi au dimanche. - Christophe Kollman

Aujourd'hui, les bâtiments de l'usine abritent des logements. L'annexe, elle, accueille depuis 2010 la Fabrique des savoirs et son musée sur le passé textile de la ville. Il présente notamment les machines issues des anciennes industries drapières. Une exposition de portraits en lien avec la Seine est aussi à découvrir.

Vue aérienne de l'usine Blin et Blin de nos jours. - Fabrice Delarue