Caen. Le parc de la Colline aux oiseaux, poumon vert de la périphérie

Situé tout proche du Mémorial de Caen, le parc de la Colline aux oiseaux a été inauguré en 1994 à l'occasion du 50e anniversaire du Débarquement. D'une superficie de 17 hectares, il a été aménagé sur l'emplacement de l'ancienne décharge municipale de Caen. Sa roseraie, élément phare du site, présente plus de 15 000 roses de 570 variétés différentes, dont certaines élevées depuis le Moyen-Âge. Située au milieu du parc, la fontaine est très appréciée par les Caennais avec son grand bassin circulaire. Avec des enfants, vous pouvez faire un tour du côté du parc animalier et de la ferme normande pour découvrir les animaux de la région. N'hésitez pas non plus à jouer au sein du labyrinthe circulaire, formé de haies de buis et d'ifs.