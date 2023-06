Loisirs. Les French Twins au Théâtre à l'ouest de Caen

Les French Twins sont des illusionnistes 2.0, vous les avez peut être déjà vus à la télévision, puisqu'ils sont arrivés en finale de l'émission "La France a un incroyable talent" sur M6, le "Marrakech du rire". Ils ont aussi conquis des millions de téléspectateurs aux États-Unis en passant dans "America's Got Talent". Les deux frères mêlent habilement illusionnisme, digital et mentalisme. Une rencontre entre la magie et le digital qui nous laisse sans voix.

Rendez-vous tout le week-end au Théâtre à l'ouest à Caen : vendredi 9 juin à 20 h 30, samedi 10 juin à 20 h 30 et dimanche 11 juin à 17 heures. Et pour avoir vos places, c'est juste ici : theatrealouest.com