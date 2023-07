Bayeux. Un arbre vieux de 150 ans et sa majestueuse ramure au jardin botanique

Planté au milieu d'un jardin botanique et paysager du XIXe siècle, le hêtre pleureur de Bayeux se remarque surtout par sa ramure tentaculaire. Elle couvre 1 250 m2 et apporte une fraîcheur appréciée lors des chaudes journées d'été. Classé monument naturel en 1932, il est labellisé "arbre remarquable de France" en 2000. Trop lourdes pour son tronc, ses branches sont soutenues par des haubans.

Le parc de 2,6 hectares, classé monument historique, reste fidèle à son plan original, avec de larges allées et une véritable diversité végétale. Ouvert de 9 h à 20 h, il compte près de 400 arbres et propose 17 bornes explicatives présentant les richesses botaniques du jardin et leur place dans l'histoire de la ville.