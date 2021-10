Future prison : l’Etat va réunir les maires

Mercredi 25 mai, il aurait décidé de faire marche arrière et d’abandonner l’idée d’implanter l’établissement sur l’un des quatre sites envisagés dans un premier temps : Canteleu, Bois-Guillaume, Mesnil-Esnard et La Vaupalière.

Christophe Bouillon, député-maire de Canteleu, opposant de la première heure à l’implantation de la future maison d’arrêt sur le territoire de sa commune, n’a pas tardé à réagir, estimant qu’il s’agissait là “d’une bonne nouvelle pour Canteleu et les autres villes concernées et que la mobilisation a payé”.



Réunion le 9 juin

Néanmoins, les élus ont préféré se montrer prudents tant que l’Etat ne confirmerait pas la nouvelle noir sur blanc. Lundi 30 mai, la préfecture a réagi à travers un communiqué laconique. On y apprend qu’une réunion se tiendra jeudi 9 juin prochain “pour étudier en concertation avec les élus du bassin rouennais les meilleures conditions d’implantation de la nouvelle prison”.

Sans trop tarder, il faudra alors trouver un nouveau site. Le casse-tête continue.