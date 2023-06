Football. Une saison réussie pour QRM

La saison 2022-2023 est maintenant terminée pour l'équipe de Quevilly Rouen Métropole, qui a arraché le match nul à Niort (3-3) à l'occasion de la dernière journée de championnat, samedi 3 juin. Le club termine ainsi à la 11e place du classement, après un retour en Ligue 2 la saison passée, sauvé in extremis par un barrage remporté pour se maintenir.

"Si on avait réussi à terminer dans la première partie de tableau cette année, cela aurait été symbolique par rapport à toute la saison. Historiquement, on aura obtenu le meilleur résultat du club, cela a de l'importance, relève le coach Olivier Echouafni, arrivé au mercato estival de l'année passée. Quand on vit une saison difficile comme celle de l'année dernière avec un changement d'entraîneur, un club qui découvre la Ligue 2 et un barrage… Les joueurs n'avaient pas envie de ça cette saison. Ils ont fait une belle saison, avec des moyens limités mais ils se sont accrochés."

Se maintenir et bâtir

Bien que les Rouge et Jaune soient montés cette année jusqu'à la 6e place du classement, les ambitions du coach restent mesurées pour la saison prochaine. "On ne va pas se dire qu'on veut faire mieux quand on sait qu'on fait partie des quatre plus petits budgets de Ligue 2. On est terre à terre. Tant qu'on n'aura pas des structures en adéquation avec le monde professionnel, on ne peut en aucun cas ambitionner autre chose que le maintien." Olivier Echouafni sait ce qu'il manque au club pour aller plus loin : "Il faudrait qu'on ait des conditions de travail un petit peu meilleures, de déplacement aussi, apporter une exigence quotidienne de la part de tout le monde. Le haut niveau demande cela."

Un mercato animé

Du côté du mercato, Oliver Echouafni sait que l'été sera agité. "On va se faire attaquer sur un certain nombre de joueurs qui auront fait une bonne saison. On va perdre des joueurs prêtés ou en fin de contrat. Cela nous apporte une plus-value mais on sait qu'on peut les perdre en fin de saison", explique le coach qui espère trouver un équilibre du côté des transferts. "Si on arrive à limiter les dégâts par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière, 14 départs pour 14 arrivées, cela sera bien. Si cette année cela pouvait être limité à 10 ce serait bien", conclut l'entraîneur.

Deux clubs pros à Rouen

La saison prochaine, QRM partagera l'affiche avec le FC Rouen, fraîchement promu en National.

Il partagera également le stade Robert-Diochon avec l'équipe du Rouen Normandie Rugby. "La montée en National du FC Rouen met en avant la métropole, la ville de Rouen, je suis plutôt content pour eux. Aujourd'hui, il y a plusieurs villes qui sont capables d'avoir deux gros clubs. La problématique est structurelle. Ce qui est compliqué, c'est l'état du terrain avec trois clubs résidents dont un de rugby, mais les jardiniers font un super travail pour avoir un terrain optimal."