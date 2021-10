Quatre robots rouennais à la Coupe de France de robotique

Derrière ces noms, on retrouve les quatre équipes d’ingénieurs étudiants rouennais, de l’INSA, l’Esigelec et l’UFR Sciences, qui participent jusqu’à ce samedi 4 juin à la Coupe de France de robotique, à la Ferté-Bernard.

Là-bas, plus de 150 équipes de tout l’Hexagone tentent de décrocher le graal : la consécration nationale. Les machines s’affrontent lors de matchs de une minute et demie ; celle qui réussit à déplacer et empiler le plus d’éléments de jeu gagne. “Plus la Coupe approche, plus nous travaillons sur notre robot”, explique Gardy Bivard, membre du team “Esigelec Tronix”. Avant cela, il a fallu faire une étude de faisabilité d’octobre à janvier, puis concevoir le robot, avant de le programmer. Après, sur le plateau, il est complètement autonome”.

Du côté de “Prigert” (UFR Sciences), même son de cloche : “Dès que nous avons du temps libre, nous allons travailler sur notre robot, confie Gilles Suard. Cela nous prend un temps fou, mais chaque spécialité - conception, programmation, mécanique - y trouve son compte”. Allez les robots !