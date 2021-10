L’USQ file bronzer aux Seychelles !

Sur l’île paradisiaque, située au large de Madagascar, ce sont comme des stars du football français qu’ils sont accueillis du 1er au 7 juin, en marge des 8e Jeux des Iles de l’océan Indien (organisés en août).

Derrière ce voyage, on retrouve la puissante association des Amis de l’Océan Indien, créée et présidée depuis 1964 par Francis Herbet, kinésithérapeute au Grand-Quevilly, et regroupant 3 000 adhérents aux quatre coins du monde. “Grâce à notre action, 50 % des échanges économiques entre la France et les pays de l’océan Indien passent par la Seine-Maritime”, rappelle Francis Herbet. Nos activitésgénèrent 18 000 emplois en Normandie”. Chefs d’Etat, ministres, sportifs de haut niveau, chefs d’entreprise: l’association côtoie l’élite de cette partie du globe.

Dix-neuf joueurs de l’équipe première sont du voyage. Ils affronteront l’équipe nationale des Seychelles à deux reprises et sillonneront l’île à la rencontre des habitants et des clubs. “Ils en profiteront aussi pour faire la fête”, glisse Francis Herbet.

Photo Michel Hasson