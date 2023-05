Rouen. Ivre, un conducteur refuse de se soumettre à un contrôle et entame une course-poursuite avec la police

Le conducteur d'une voiture, âgé de 23 ans et originaire de Grand-Quevilly, entame une longue course-poursuite avec les forces de l'ordre, vers 2 heures du matin mercredi 31 mai, à la suite d'un banal contrôle de la police municipale. Vite repérée par la police nationale, en patrouille au niveau du quai Gaston Boulet, la voiture se dirige, à vive allure et sans feu de circulation, vers le boulevard des Belges puis en direction du quai du Havre. Les forces de l'ordre se lancent alors à la poursuite du contrevenant. Ce dernier, arrivé au niveau de la place Saint Paul, cherche à emprunter la trémie en direction du Boulevard Gambetta, axe qui longe le CHU de Rouen, mais percute un trottoir. Le conducteur continue sa course, malgré tout, avant de percuter un autre véhicule de police municipale stationné sur la route pour intercepter le forcené à hauteur de l'intersection avec la RN28.

Le suspect poursuit sa route vers la place Saint-Hilaire avant de prendre la fuite à pied puis est interpellé rue de l'abreuvoir par les policiers nationaux, obligés de le maîtriser au sol. L'individu continue de se rebeller et insulte les policiers jusqu'à son arrivée à l'hôtel de police. Plusieurs grammes de cannabis sont trouvés sur lui.

Il sera placé en garde à vue pour refus d'obtempérer, conduite en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications d'alcoolémie, outrage et rébellion et détention de stupéfiant. Il sera mis en cause également pour avoir foncé sur la voiture des policiers municipaux.

Son véhicule a été placé en fourrière. Quant au passager, lui aussi ivre au moment des faits, a été placé en cellule de dégrisement.