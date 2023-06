Place du commerce. Du nouveau chez vos commerçants

La boulangerie Ange

débarque à Harfleur

L'enseigne a ouvert le 31 mai,

à la place d'un restaurant.

C'est le 3e franchisé dans

la communauté urbaine du Havre.

Après Montivilliers et Gonfreville-l'Orcher, la chaîne de boulangeries Ange s'est installée à Harfleur. La nouvelle franchise est postée à la sortie du Havre, "un emplacement très stratégique", selon son gérant Thibaut Prieto, qui mise sur une plus grande facilité à attirer les clients. Il a bataillé pendant près de quatre ans pour s'approprier l'endroit, occupé avant par le restaurant Le Quai. En plus de sa position idéale, la boulangerie possède une grande capacité d'accueil, la plus importante parmi les trois enseignes de la communauté urbaine. Elle compte 50 à 60 places assises à l'intérieur et 30 à l'extérieur. En plus du snacking, le café se commande auprès du barista.

Comme les autres franchises, la boulangerie Ange de Harfleur est une boulangerie artisanale, labellisée Culture raisonnée contrôlée (CRC). "Nous allons chercher notre farine en Picardie, en région parisienne ou en Bretagne, à 400 km maximum, mais c'est plutôt 200 km généralement", explique Thibaut Prieto. Chaque soir, les consommables invendus sont donnés à des associations. L'entreprise se tourne également vers les applications de gaspillage alimentaire comme Too good to go, pour "les personnes avec un pouvoir d'achat plus faible".

La boulangerie Ange est située au 12 avenue du Clos de Labedoyere à Harfleur. Elle est ouverte 7 jours sur 7.