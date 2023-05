Saint-Laurent-de-Cuves. Papillons de Nuit : une édition 2023 record 

92 000 festivaliers. Un nombre de participants encore jamais atteint et qui ancre encore un peu plus Papillons de Nuit, à Saint-Laurent-de-Cuves, comme l'un des festivals les plus importants de Normandie.

Un festival ouvert à tous

Il faut dire que la programmation des Papillons de Nuit, du vendredi 26 au dimanche 28 mai, était particulièrement alléchante. Il y en avait pour tous les goûts : du rap avec Orelsan, Soprano, Niska ou Gazo ; de la pop avec Aloïse Sauvage, Claudio Capéo ou Izia ; de la variété avec Marc Lavoine ou Juliette Armanet… Un résultat à la hauteur des espoirs des organisateurs, qui ont également pu compter sur une météo favorable.

Les yeux tournés vers l'avenir

Après avoir annulé l'édition 2020 du fait de la pandémie de Covid-19, les organisateurs restent sur trois éditions de Papillons de Nuit très réussies. Le festival continue de prendre de l'ampleur, dans la Manche comme dans la région en général. Une croissance qui n'est pas terminée, et qu'on pourrait de nouveau constater l'an prochain. Rendez-vous les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mai 2024 pour la 22e édition de Papillons de Nuit.