Rouen. Starmania : la fabrique aux étoiles !

Thomas Jolly redonne du lustre à la comédie musicale Starmania, créée en 1979 par Michel Berger et Jean-Luc Plamondon.

Une œuvre prophétique

On garde tous en tête les airs de la comédie musicale mais on oublie souvent son sujet : une dystopie dont l'intrigue se passe en 2000, dans laquelle un businessman devient président, un attentat provoque la chute d'une tour de verre, des jeunes artistes rêvent de gloire en participant au téléconcert et un président épouse une chanteuse de variété. La comédie musicale annonce un futur sombre et angoissant sur fond d'éco-anxiété, de montée de l'extrémisme, de désinformation, de guerre des gangs et de xénophobie : difficile de ne pas y voir des références à notre histoire récente.

Au goût du jour

Thomas Jolly nous en met plein la vue avec cette nouvelle version. Il a souhaité rester fidèle à l'esprit de la première version mais, pour accentuer la tension dramatique, certains titres ont été interchangés. Le gourou, un personnage oublié, refait surface. Les plans choisis sont quasi cinématographiques et d'un point de vue technique, hologrammes, jeux étourdissants de lumières, fumée et confetti contribuent à faire de cette œuvre un spectacle total. On aura aussi la surprise de découvrir une chorégraphie très moderne, inspirée du voguing et du hip-hop, imaginée par Sidi Larbi Cherkaoui.

Étoiles montantes

Comme à l'origine, Thomas Jolly prend le parti de confier les rôles à des comédiens et chanteurs quasi inconnus du grand public. Cette fois, il choisit notamment de mettre en lumière Alex Montembault dans le rôle de Marie-Jeanne, serveuse à l'underground café : un rôle majeur car ce personnage charismatique sert de fil conducteur à l'histoire. La partition de cette comédie musicale exige une très grande étendue vocale et les notes aiguës doivent être tenues très longtemps : une véritable performance technique à laquelle se prêtent les douze interprètes.

Pratique. Du jeudi 1er au dimanche 4 juin au Zénith de Rouen. 29 à 99 €. zenith-de-rouen.com.