Cadeaux. Jouez au Chrono Quiz pour gagner une platine vinyle et l'intégralité des albums de Lady Gaga

Chaque matin, vers 9 h 25, répondez à un maximum de questions en 30 secondes. Si vous êtes la personne qui a donné le plus grand nombre de bonnes réponses à la fin de la semaine, vous gagnez le cadeau ! Cette semaine, remportez une platine vinyle et l'intégralité des albums de Lady Gaga.

Gagnez l'intégrale des albums de Lady Gaga en CD et le mythique Born this Way en vinyle.

Gagnez en plus votre platine vinyle, au look vintage et à la technologie moderne.

Pour vous inscrire, envoyez le mot QUIZ par SMS au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi).

Rendez-vous de mardi à vendredi entre 9 heures et 9 h 30 pour jouer avec Laure et Alex au Chrono Quiz !