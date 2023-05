Caen. La secrétaire d'État chargée de l'enfance Charlotte Caubel en visite 

Les membres du gouvernement se succèdent dans le Calvados. Après le ministre de l'Éducation national Pap Ndiaye, le thème de la jeunesse intéresse, puisque c'est la secrétaire d'État chargée de l'enfance Charlotte Caubel qui était présente à Caen ce mercredi 25 mai. Ayant visité la maison d'enfants à caractère sociale de Troarn dans la matinée, elle prononçait plus tard un discours afin de lancer les assises du réseau Don Bosco Action sociale au sein des locaux de l'Institut Lemonnier.

Aider les plus fragiles

Les établissements et services membres de Don Bosco viennent en aide aux enfants défavorisés et en difficultés, leur proposant des solutions pour se réinsérer socialement, mais aussi professionnellement. Exemple à Caen, avec l'AIFST, soit l'Association institution familiale Sainte Thérèse. En son sein : le foyer Père Robert, qui accueille des jeunes placés auprès de l'aide sociale à l'enfance.

Il s'agit de jeunes en difficultés familiales, avec la loi, ou en situation de handicap. "Des jeunes sortis de la structure qui reviennent nous voir quelques années plus tard nous montrent que des beaux parcours de vie se construisent, et prouvent qu'avoir été en difficulté dans sa jeunesse n'empêche pas de construire une vie qui soit belle", souligne Alban Pelletier, éducateur.

L'école pour reprendre goût à l'école

Autre initiative, portée par Timothé Rivière, le C2A, une école alternative. Les jeunes de 12 à 18 ans en situation de totale déscolarisation sont amenés à reprendre goût à l'apprentissage avec des plannings et des projets individualisés. "On rencontre le jeune, sa famille, son éducateur, puis on essaie de comprendre la problématique, et nous élaborons ensemble le planning, explique le responsable de l'école. Si le jeune a entre 12 et 14 ans, on établit un séquentiel : du temps au C2A, et du temps aussi au collège." Pour ceux plus âgés, l'objectif est alors de préparer les enfants à passer le CFG, le certificat de formation générale.

"De plus en plus de jeunes sont déscolarisés car ils ne trouvent plus de sens dans l'éducation, nous essayons de leur en rapporter à nouveau avec des thèmes comme l'image de soit ou le harcèlement scolaire", poursuit Timothé Rivière. Et ça fonctionne, puisque certains ont ensuite réussi à reprendre un parcours classique, obtenant dans la foulée le brevet des collèges par exemple. "Le problème n'est pas forcément cognitif, mais plutôt lié aux grands groupes", souligne l'éducateur.

Timothé Rivière Impossible de lire le son.

Charlotte Caubel et Jean-Marie Petitclerc, coordinateur du réseau Don Bosco Action sociale.

Tous ces anges gardiens des enfants en difficulté vont pouvoir échanger entre eux aujourd'hui et demain, et ont pu apprécier les mots de la secrétaire d'État en préambule. Elle évoquait les cinq priorités du gouvernement mené par Élisabeth Borne à propos des mineurs : lutter contre les violences familiales, renforcer l'action en faveur des jeunes vulnérables, poursuivre le déploiement du service public de la petite enfance, soutenir la santé physique et mentale des enfants, et enfin les protéger face aux dangers du numérique.