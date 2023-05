Montmartin-sur-Mer. Le chanteur HK et son tube viral "Danser encore" à Chauffer dans la noirceur

Deux nouveaux noms s'ajoutent à la programmation de la 31e édition du festival Chauffer dans la Noirceur, sur la plage de Montmartin-sur-Mer, du jeudi 13 au dimanche 16 juillet.

Danser encore avec le chanteur HK

Jeudi 13 juillet, le chanteur français HK va remplacer la rappeuse et comédienne suisse La Gale. L'artiste est connu pour sa chanson virale Danser encore sortie en pleine pandémie de Covid-19 et en soutien au monde de la culture. HK et ses amis invitent les spectateurs à les rejoindre pour un concert aux allures de bal populaire.

Un autre groupe présent

Dimanche 16 juillet, le groupe rock celtique allemand The O'Reillys and the Paddyhats va remplacer The Rumjacks. Ce groupe au parcours atypique allie des notes sucrées d'Irish vibes à un mix succulent de folk punk et rock !

Pratique. Billetterie sur le chaufferdanslanoirceur.org.