Goodies. Le Top 3 des produits dérivés de l'Armada de Rouen

C'est une nouveauté cette année. L'entreprise Abysse Corp, spécialiste des produits dérivés de grandes licences de mangas, jeux vidéo ou séries, produit l'ensemble des goodies de l'Armada. La particularité : une production à flux tendu, pendant l'événement même, pour s'adapter à la demande. "On veut finir avec le minimum de produits à la fin de l'Armada car on sait que c'est un événement éphémère, explique Maxime Bourien, responsable de projet pour l'Armada chez Abysse corp.

Un travail en "juste à temps"

Concrètement, l'entreprise va travailler en "juste à temps". Des réassorts vont être commandés chaque jour en fonction des besoins et des ventes. Si un modèle de porte-clés est plus vendu, il sera davantage produit. En fonction de la météo, la production de vestes plus chaudes ou de marinières légères sera ajustée. Une centaine de références de produits dérivés est prévue, produits ou personnalisés en majorité à Grand-Couronne. Ils seront disponibles sur cinq points de vente sur le site et en ligne sur boutiquearmada2023.fr.

1- La peluche de Marcus, le vieux loup de mer

La peluche Marcus, le vieux loup de mer mascotte, a été conçue dans un temps record, étant donné les délais. "Nous avons pris un pari et nous nous sommes concentrés sur la qualité du toucher", explique Maxime Bourien. L'objectif, garder un prix attractif pour que chacun puisse se l'offrir. 9,99 €

2- Le grand classique, la série de porte-clés

La sélection de porte-clés promet de séduire les collectionneurs. - Abysse Corp

Tout est fait à 100 % dans les ateliers de Grand-Couronne, de la découpe au montage en passant par l'impression. C'est ce qui va permettre une grande souplesse dans la production en fonction des modèles qui marcheront le mieux : les classiques avec le logo ou les mascottes. 4,99 €

3- Le produit signature, le mug thermo réactif

Le mug thermo réactif est un produit signature d'Abysse Corp. - Abysse Corp

Le produit lancé par Abysse Corp est un best-seller sur les licences habituelles. Le décliner pour l'Armada était incontournable. "J'ai voulu l'intégrer en clin d'œil sur l'Armada. L'affiche apparaît quand vous mettez du café ou du thé chaud dans le mug", précise Maxime Bourien. 11,99 €