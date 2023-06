Rouen. Jean-Paul Rivière, le chef d'entreprise président de l'Armada

Vous prenez la suite de Patrick Herr,

président fondateur de l'Armada.

Comment s'est faite la transition ?

"Vous savez, je ne l'ai pas fait exprès ! J'ai toujours été admirateur de l'Armada, cet événement qui déplace les foules et amène le sourire à tout le monde. Avec mon entreprise [Altitude, Ndlr], on a toujours été de grands clients de l'Armada. Je ne savais pas que Patrick Herr voulait passer la main. Et un jour, il m'a dit : 'Tu ferais un bon président'. Je l'ai regardé de travers... Et puis quand j'ai passé le relais à ma fille pour mon entreprise, je me suis dit, pourquoi pas ? Rien n'était prévu. Mais c'est très enthousiasmant."

Quel est votre rapport avec

le monde maritime ?

"Mon papa avait acheté un petit bateau de huit mètres. Il avait appris la voile dans les bouquins. J'avais 10 ans et nous sommes partis avec ma mère et les trois enfants. C'est comme ça que j'ai connu la mer et elle ne m'a jamais lâché depuis."

Qu'apportez-vous à l'association

comme président ?

"Sur le fond, je ne modifie pas quelque chose qui gagne. En 2019, je devais déjà être futur président. J'ai passé mon temps à tout fouiller, essayer de tout comprendre. Sur le défilé des marins, la manière de venir faire les bateaux, la descente de la Seine, on essaie de faire mieux mais tout est copié sur 2019. Le paramètre complémentaire que j'amène, c'est d'essayer de diminuer notre empreinte environnementale. La deuxième chose, c'est d'amener un peu de culturel populaire. Après, le style de management est différent. Patrick Herr était un ancien homme politique avec une manière de fonctionner. Je suis un ancien chef d'entreprise avec ma manière de fonctionner."