Des radars nouvelle génération seront implantés en Seine-Maritime

Plusieurs types de radars devraient être très prochainement installés en Seine-Maritime :

entre 5 et 10 radars "statistiques", qui calculeront la vitesse moyenne des véhicules sur une distance variant de 400 m à 15 km.

des radars pédagogiques, ne verbalisant pas mais indiquant en direct la vitesse réelle des automobiles. On ne sait pas pour l'heure combien d'entre eux verront le jour en Seine-Maritime

Par ailleurs, les panneaux annonçant les radars fixes automatiques seront progressivement supprimés dès les prochaines semaines et ce progressivement sur une période d'un an.

Le préfet a également annoncé qu'aucune cartographie de radars ne sera plus rendue publique. Ces mesures interviennent dans un contexte dégradé sur les routes. En Seine-Maritime, toutes les statistiques reflètent une augmentation du nombre d'accidents, de blessés et de morts depuis un an. Une tendance que le gouvernement veut faire infléchir.