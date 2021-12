À la lecture des premiers chiffres de la sécurité routière en 2016 en Seine-Maritime, la préfète Nicole Klein n'avait pas l'air pleinement satisfaite lundi 23 janvier 2017. Il faut dire que dans le département, le nombre de décès sur les routes a augmenté de 20,9%, passant de 43 morts en 2015 à 52 en 2016. Un résultat "pas bon du tout" de l'aveu même de la préfète.

Moins d'accidents et de blessés

Du côté des accidents, la tendance est plus encourageante. Ils ont été au nombre de 776 pour l'année 2016, contre 798 recensés en 2015 soit une baisse de 2,8% par rapport à l'année précédente. La plus grande satisfaction doit venir des blessés sur les routes, qui ont chuté de 9,5% entre 2015 et 2016, passant de 1062 à 961 cas.

A LIRE AUSSI.

Le pic de froid à l'origine de nombreux accidents

Un jeune homme de 22 ans se tue dans un accident de la route

Les policiers municipaux armés : le débat fait rage en Normandie