Bonne table près de Rouen. Le Refuge, brasserie typique après les courses

L'établissement a tout de la brasserie typique, conviviale et réconfortante. Le Refuge, installé sur la zone commerciale du Bois Cany au Grand-Quevilly, est idéalement situé, avec une entrée dans la galerie mais aussi une entrée indépendante à l'extérieur. Et si elle est dimensionnée pour accueillir jusqu'à 240 personnes assises, l'accueil y reste chaleureux. En cuisine, une dizaine de personnes s'affairent sur différents postes pour proposer tous les classiques du genre : des pizzas, préparées par des pizzaïolos dédiés, des burgers mais aussi les plats traditionnels, comme l'andouillette frites, le steak tartare, la bavette d'aloyau, l'entrecôte ou toute une sélection de salades composées. J'opte, lors de mon passage, pour une formule du midi à un prix très abordable : 17 euros pour l'entrée, le plat et le dessert.

Des classiques bien cuisinés

Je commence par un classique œuf mayonnaise avant d'enchaîner sur une pizza quatre saisons avec jambon, champignons, poivrons et olives, croustillante et bien garnie. L'ensemble est généreux, bien réalisé et copieux.

Les pizzas font partie des spécialités.

Deux boules de glace viennent achever ce repas, servi rapidement et avec le sourire. Voilà six ans que Karine Sinko et Sébastien Cordier ont repris cet établissement. Déjà du métier, ils ont voulu reprendre les fondamentaux. "On a changé les fournisseurs pour avoir un maximum de circuit court et de produits frais. On travaille par exemple avec des maraîchers qui sont près de Dieppe", explique la gérante. "90 % est cuisiné sur place dans le respect des saisons, avec de vrais cuisiniers qui sont diplômés", insiste de son côté Sébastien Cordier. Pas question donc de sacrifier la qualité pour le volume. En témoigne la clientèle d'habitués, des travailleurs de la zone, qui revient régulièrement pour le large choix au menu et les plats du jour variés.

Pratique. Rue du Bois-Cany au Grand-Quevilly. Tel 02 35 69 69 79. Ouvert tous les jours sauf le dimanche et le lundi soir.