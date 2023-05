Calvados. Permis retirés, incendies… Les chiffres à retenir de l'année 2022

L'année 2022 a été riche en actions pour la préfecture du Calvados. Dans son bilan, publié ces derniers jours, elle détaille les temps forts de l'action des pouvoirs publics lors de l'année écoulée. Nous avons sélectionné quelques faits marquants survenus en 2022.

Près de 3 000 permis retirés

Au chapitre de l'ordre public et de la sécurité routière, 1 615 amendes pour détention de produits stupéfiants ont été dressées l'an passé. 33 personnes sont mortes sur les routes du département et 2 954 permis de conduire ont été suspendus.

40,1 °C, un record !

Au cours de l'été, le Calvados a connu une situation exceptionnelle de sécheresse. L'année a été la plus chaude enregistrée en France depuis 1900, avec un record de température à l'échelle du département : 40,1 °C enregistrés à la station météorologique de Caen le 18 juillet.

La recharge des nappes phréatiques a été insuffisante et les cours d'eau se sont asséchés rapidement, alors que la demande se faisait particulièrement forte en été à l'occasion de la saison touristique. Le bassin-versant de la Vire a été le plus touché : le 15 août, un épuisement de la ressource dans le Virois était annoncé pour la mi-octobre.

594 hectares en feu

Conséquences de cet épisode : la multiplication des feux d'espaces naturels et cultivés. 588 interventions ont eu lieu pour des feux d'espaces naturels, ravageant 594 hectares, dont 80 % d'espaces cultivés, 18 % de végétaux et 2 % de sous-bois. C'est 40 fois plus qu'en 2021.

1 000 Ukrainiens

955 déplacés ukrainiens ont été accueillis dans le département du Calvados entre février et décembre 2022, dont 430 ont été accompagnés avec l'aide de l'association Coallia pour l'hébergement collectif temporaire, les démarches administratives et les premiers soins. Au total, 499 familles ont été relogées.