Montivilliers. Un pôle de santé va voir le jour en centre-ville

Le conseil municipal de Montivilliers s'est réuni lundi 15 mai. Parmi les 45 délibérations, l'une concernait l'implantation d'un pôle de santé dans le centre-ville.

Deux semaines après l'ouverture d'un nouveau cabinet médical à la Belle Étoile, la Ville de Montivilliers continue d'agir contre la désertification médicale en accompagnant un nouveau projet de création de pôle de santé, cette fois en centre-ville. Ce projet, porté par la SAS Pierre Renaissance, consiste en la création de 21 logements collectifs et la transformation de locaux d'activités en pôle santé, situé 1 rue de la Commune 1871. Comme pour tous les projets de création de dix logements et plus, une concertation préalable se déroulera du mercredi 14 au mercredi 28 juin inclus.

Pour Jérôme Dubost, maire de Montivilliers, "les réactions suscitées par l'ouverture du cabinet médical de la Belle Étoile montrent à quel point les besoins sont grands. En permettant à un nouveau pôle médical, et donc à de nouveaux professionnels de santé, de s'installer en centre-ville, l'équipe municipale poursuit son engagement de rendre les soins médicaux accessibles à toutes et à tous."