Cadeaux. Jouez au Chrono Quiz pour gagner un pass VIP pour le festival Art Sonic et une radio DAB+

Chaque matin, vers 9 h 25, répondez à un maximum de questions en 30 secondes. Si vous êtes la personne qui a donné le plus grand nombre de bonnes réponses à la fin de la semaine, vous gagnez le cadeau !

Cette semaine, remportez un pass VIP pour le festival Art Sonic, le 20 et le 21 juillet à Briouze, et une radio DAB+.

Le pass VIP vous donne accès au festival Art Sonic les 20 et 21 juillet à Briouze (Orne) avec par exemple Kavinsky, Zaho de Sagazan, Jeanne Added, Tiakola, Julien Granel, Joachim Pastor… du rock, de la pop, du rap, de la chanson, du punk, sans oublier Kid Sonic, le concert pour les enfants et leur famille. Retrouvez toutes les infos sur festival-artsonic.com.

Remportez aussi votre poste de radio DAB +, de la marque JBL. Une radio portable FM et DAB +, couleur blanche, avec Bluetooth, 12 heures d'autonomie, étanche IPX7, écran LCD rétroéclairé et la possibilité d'enregistrer votre station préférée : Tendance Ouest ! Le DAB+, c'est la radio numérique terrestre, avec un meilleur son et une meilleure qualité d'écoute, déjà disponible à Rouen, Le Havre, Caen, Le Mans.

Pour vous inscrire, envoyez le mot QUIZ par SMS au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi).

Rendez-vous entre 9 heures et 9 h 30 pour jouer avec Alex et Laure au Chrono Quiz !